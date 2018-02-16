Потери наемников РФ в Сирии составили около 300 человек - Reuters

По меньшей мере три самолета с ранеными прилетели в Москву за период с пятницы, 9 февраля, до утра понедельника, 12 февраля

Около 300 российских наемников в Сирии погибли или получили ранения за прошлую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.



Российский военный врач сказал, что были убиты около 100 человек. По информации другого источника, количество погибших превысило 80 человек.



Врач в военном госпитале Москвы, который непосредственно сталкивался с ранеными в Сирии россиянами, рассказал, что поступили больше 50 пациентов, из них около 30% - с тяжелыми травмами.



По меньшей мере три самолета с ранеными прилетели в Москву за период с пятницы, 9 февраля, до утра понедельника, 12 февраля.

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.

Читайте также: СМИ: Раненые в Сирии российские наемники умирают в госпиталях РФ



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.