Норвежский террорист Брейвик впервые раскаялся в содеянном

Брейвик направил администрации тюрьмы, где отбывает наказание, письмо с раскаянием и отречением от "фашистской идеологии"

Отбывающего тюремный срок за убийство 77 человек Андерс Брейвик впервые раскаялся в совершенном преступлении. Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на газету Verdens Gang.



Брейвик направил письмо в администрацию тюрьмы и заявил, что раскаивается в своих действиях и отказывается от "фашисткой идеологии".



Год назад, в январе 2017 года, прокуроры в суде утверждали, что норвежец еще более радикален, чем когда либо. Обвинение заверяло, что заключенный "слишком опасен", а потому по-прежнему должен находиться в одиночном заключении.

22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. После этого на острове Утейя в молодежном лагере из огнестрельного оружия он убил 69 человек, в основном подростков. Его приговорили к 21 году тюрьмы.

Брейвик содержится в одиночном заключении с момента вынесения приговора в 2012 году. Сам он сетует на то, что изоляция от других заключенных 22-23 часа в сутки нарушает его права человека.

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