Смоленская катастрофа: РФ пока не вернет Польше обломки самолета
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что обломки президентского самолета Ту-154М, который разбился в 2010 году под Смоленском, должны остаться в России, пока продолжается расследование. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Interia.pl.
"В России следствие продолжается, и согласно российским законам, пока оно не закончится, обломки самолета как материал этой процедуры должны оставаться на территории России", - заявил Андреев.
Также российский посол заявил, что польская сторона не вернулась к переговорам о строительстве памятника жертвам на месте катастрофы. По его словам, переговорный процесс заморожен уже больше двух лет.
Ранее Польша заявила, что не видит оснований, почему Россия должна продолжать удерживать обломки президентского самолета Ту-154М.
В декабре 2017 года участники нового расследования нашли в записи одного из бортовых самописцев Ту-154М момент взрыва.
10 апреля 2010 года под Смоленском разбился президентский Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту. Погибли 96 человек.
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