Смоленская катастрофа: РФ пока не вернет Польше обломки самолета

Российский посол на просьбу Польши вернуть обломки президентского самолета сказал, что следствие в России еще продолжается

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что обломки президентского самолета Ту-154М, который разбился в 2010 году под Смоленском, должны остаться в России, пока продолжается расследование. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Interia.pl.



"В России следствие продолжается, и согласно российским законам, пока оно не закончится, обломки самолета как материал этой процедуры должны оставаться на территории России", - заявил Андреев.



Также российский посол заявил, что польская сторона не вернулась к переговорам о строительстве памятника жертвам на месте катастрофы. По его словам, переговорный процесс заморожен уже больше двух лет.



Ранее Польша заявила, что не видит оснований, почему Россия должна продолжать удерживать обломки президентского самолета Ту-154М.