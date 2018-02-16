Австралия также обвинила Россию в кибератаке вируса NotPetya

Австралийское правительство вслед за США и Британией официально заявило, что Россия ответственна за масштабную кибератаку, которая задела Украину

Австралия присоединилась к США и Великобритании в обвинениях России в кибератаке вируса NotPetya, который в прошлом году заразил правительственные и частные компьютеры в Украине и распространился по миру. Об этом говорится в заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгуса Тэйлора.



Обвинения основываются на выводах разведагентств и консультациях с США и Британией.



Правительство Австралии осудило действия России, которые создали риски для глобальной экономики и работы государственных структур.

Ранее Великобритания и США обвинили Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya. В Белом доме сказали, что действия РФ понесут за собой международную ответственность.

В конце июня от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети.

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