Австралия также обвинила Россию в кибератаке вируса NotPetya
Австралия присоединилась к США и Великобритании в обвинениях России в кибератаке вируса NotPetya, который в прошлом году заразил правительственные и частные компьютеры в Украине и распространился по миру. Об этом говорится в заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгуса Тэйлора.
Обвинения основываются на выводах разведагентств и консультациях с США и Британией.
Правительство Австралии осудило действия России, которые создали риски для глобальной экономики и работы государственных структур.
Ранее Великобритания и США обвинили Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya. В Белом доме сказали, что действия РФ понесут за собой международную ответственность.
В конце июня от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети.
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