Сегодня начинается Мюнхенская конференция по безопасности

В этом году форум в ФРГ посетят лидеры 20 государств, многие премьеры, десятки министров и сенаторов США, сотрудники нацразведок и лидеры бизнеса

Сегодня, 16 февраля, в Мюнхене около 15:00 по киевскому времени стартует 54-я конференция по безопасности. Ее откроют председатель Вольфганг Ишингер с министрами обороны от Германии Урсулой фон дер Ляйен и Франции Флоранс Парли.

Участие в MSC-2018 примут более 20 глав государств и правительств, сотрудники национальных разведок, руководители крупнейших международных компаний и сотни других людей, от решений которых зависит мировая и региональная стабильность.

Подтверждено участие президента Петра Порошенко, генсеков НАТО Йенса Столтенберга и ООН Антониу Гутерреша, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, британского премьера Терезы Мэй и ее израильского коллеги Биньямина Нетаньяху, австрийского канцлера Себастьяна Курца.

От американских властей в Мюнхене заявлены глава Пентагона Джеймс Мэттис, советник президента по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер. Делегацию сенаторов возглавит аксакал американской политики республиканец и друг Украины Джон Маккейн.

Интересно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель еще не подтвердила свое участие в мероприятии из-за сложнейшего переговорного периода по формированию правительства страны.

В этом году на MSC прибудет большая российская делегация и больше, чем обычно, людей из бизнеса. Это связано, как уточнил Ишингер, с санкционной политикой Запада против РФ и КНДР.

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Завтра, 17 февраля, LIGA.net будет вести прямую трансляцию с Украинского ланча в Мюнхене, в которой примут участие глава МИД Канады Христя Фриланд, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, экс-глава Пентагона (2006-2011) Роберт Гейтс и глава МИД Павел Климкин. Также в обсуждении будут участвовать руководители и представители оборонных ведомств и аналитических центров Швеции и США.

На полях конференции состоится новая встреча глав МИД стран "нормандской четверки", в котором примет участие также и Порошенко.

Подробное расписание событий на MSC-2018 доступно на официальном сайте в формате PDF (указанное время - по Мюнхену, то есть минус 1 час от киевского).

Конференция продлится до 18 февраля включительно.

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