Экс-советника Трампа 20 часов допрашивали по российскому делу

Стивен Бэннон - один из тех, кто привел Трампа к власти: в 2016-м он был главой избирательного штаба, а затем - советником по стратегическим вопросам

Расследующий так называемое российское дело американский спецпрокурор Роберт Мюллер в общей сложности почти сутки допрашивал Стивена Бэннона - бывшего главного стратега предвыборной кампании Дональда Трампа, который позднее работал при Белом доме советником президента. Об этом сообщают СМИ США.

Как сообщили в эфире канала CNN, на прошлой неделе Бэннон несколько раз встретился со спецпрокурором и сотрудниками его офиса.

Общее время дачи показаний составило не менее 20 часов. О чем шла речь, не сообщается.

Бэннон возглавлял избирательный штаб Трампа с августа 2016 года, а позднее работал его советником по стратегическим вопросам с января по август 2017-го.

Вчера, 15 февраля, Бэннон также дал показания в комитете Палаты представителей Конгресса США по разведке - это был его второй визит к членам комитета. Как и 17 января, он не пожелал отвечать на многие вопросы, которые интересовали законодателей, чем "вызвал разочарование" присутствующих.

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В начале 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что президент США якобы пытался уволить Мюллера. Глава Белого дома привычно назвал такую информацию "фейком", а само расследование - "величайшей охотой на ведьм в истории страны".

Сейчас Мюллер особое внимание уделяет анализу данных о встрече сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой, которая произошла в июне 2016 года в Trump Tower. Там же были зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт. Некоторые СМИ полагают, что хозяин Белого дома сам надиктовал сыну, о чем говорить в заявлении о контактах с Весельницкой: якобы на встрече речь шла об усыновлении российских детей американцами. Как потом признался Трамп-младший, он пошел на встречу, когда узнал, что у россиян есть компромат на кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Во время разговора с Трампом следователь якобы собирается задать ему вопросы о том, как так вышло, что объяснительное заявление Трампа-младшего о той встрече оказалось ложным.

В начале февраля 2018 года появились сообщения, что адвокаты Трампа отговаривают его от дачи показаний Мюллеру, а сенаторы призвали президента США быть "тише" по этому делу.

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