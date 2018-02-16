Спикер Госдепа о новых санкциях для РФ: Удивлюсь, если не введут
Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что "будет удивлена", если Вашингтон вдруг не введет санкции против российских компаний или юрлиц, на которые распространяется американский санкционный закон, вступивший в силу в конце января 2018-го. Об этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявила на брифинге 15 февраля, сообщает Reuters.
По ее словам, в Минфине США есть люди, которые отслеживают различные сделки и операции по всему миру, чтобы понимать, подпадают ли они под санкции.
"Как вы знаете, мы не предсказываем санкции наперед. Но я была бы очень удивлена, если бы в будущем их не ввели", - отметила Нойерт.
14 февраля 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа "активно работает" над введением санкций против России за ее вмешательство в выборы 2016 года.
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30 января 2018-го Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Список не является санкционным, за исключением тех лиц, которые ранее попали под ограничительные меры США.
Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью "кремлевского доклада".
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