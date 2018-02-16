Спикер Госдепа о новых санкциях для РФ: Удивлюсь, если не введут

Власти США отслеживают различные транзакции по всему миру, чтобы понимать, подпадают ли они под санкции, пояснила спикер Госдепартамента Хизер Нойерт

Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что "будет удивлена", если Вашингтон вдруг не введет санкции против российских компаний или юрлиц, на которые распространяется американский санкционный закон, вступивший в силу в конце января 2018-го. Об этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявила на брифинге 15 февраля, сообщает Reuters.

По ее словам, в Минфине США есть люди, которые отслеживают различные сделки и операции по всему миру, чтобы понимать, подпадают ли они под санкции.

"Как вы знаете, мы не предсказываем санкции наперед. Но я была бы очень удивлена, если бы в будущем их не ввели", - отметила Нойерт.

14 февраля 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа "активно работает" над введением санкций против России за ее вмешательство в выборы 2016 года.

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30 января 2018-го Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Список не является санкционным, за исключением тех лиц, которые ранее попали под ограничительные меры США.



Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью "кремлевского доклада".

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