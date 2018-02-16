В Турции упал военный самолет, пилоты погибли
16.02.2018 12:33
Авиакатастрофа произошла на западе страны около Измира: малый учебный самолет разбился почти сразу же после взлета
Фото: theaviationist.com
Сегодня, 16 февраля, около 10:49 утра в провинции Измир неподалеку от авиабазы Чигли при падении тренировочного самолета для турецких военных SF-260D погибли два пилота. Об этом со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Турции сообщил ресурс CRI Turk.
Самолет упал вскоре после взлета - его обломки и тела пилотов обнаружили в трех километрах на северо-запад от авиабазы.
Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.
Место крушения на карте страны:
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