В Турции упал военный самолет, пилоты погибли

Авиакатастрофа произошла на западе страны около Измира: малый учебный самолет разбился почти сразу же после взлета

Сегодня, 16 февраля, около 10:49 утра в провинции Измир неподалеку от авиабазы Чигли при падении тренировочного самолета для турецких военных SF-260D погибли два пилота. Об этом со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Турции сообщил ресурс CRI Turk.

Самолет упал вскоре после взлета - его обломки и тела пилотов обнаружили в трех километрах на северо-запад от авиабазы.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

Место крушения на карте страны:

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