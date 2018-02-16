Неизвестные отправители несколько писем подписали от имени депутата партии Единая Россия Сергея Желязняка

В Москве посольство Польши получило конверт с ядом от насекомых от имени депутата партии Единая Россия Сергея Желязняка. Об этом сообщает Onet.pl.

Такие же письма с белым порошком в Москве разослали по 13 диппредставительствах, среди которых Венгрия, Болгария, Румыния, Франция, Нидерланды, Чехия.

"Из соображений безопасности мы не будем комментировать это дело", - сообщил представитель посольства Польши в Москве Лукаш Судный.

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