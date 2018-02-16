В Турции освободили немецкого журналиста Дениза Юджела

Правительство Германии позитивно восприняло новость об освобождении журналиста

Власти Турции освободили корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела, который больше года находился в тюрьме. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Правительство Германии "с облегчением и радостью" восприняло новость об освобождении Юджела, заявил представитель германского внешнеполитического ведомства. По его словам, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль интенсивно занимался этим вопросом на протяжении последних "дней и часов".

"Я могу исключить заключение сделки в какой бы то ни было форме", - добавил он и поблагодарил турецкие ведомства за принятые за последние дни быстрые меры.

Освобождение немецкого журналиста стало "важным шагом, для совершения которого мы все долгое время работали", - заявила в свою очередь заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

14 февраля 2017 года в Турции по обвинению в членстве в террористической организации и распространении пропаганды был задержан, а позже и арестован, корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел, имеющий двойное гражданство Турции и Германии. 25 февраля более 150 депутатов немецкого парламента призвали Анкару как можно скорее освободить Юджела.

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