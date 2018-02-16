Министр обороны ФРГ: ЕС должен быть готов отбить попытки аннексии

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюзу нужно развивать свой оборонный потенциал, чтобы никому не пришло в голову забрать часть его территории

Евросоюзу необходимы превентивные механизмы, способные предотвратить и остановить возможные попытки аннексии территории стран-членов. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда.

Первым средством для такого превентивного механизма она назвала военные меры. "Нам нужен определенный оборонный потенциал, чтобы никому не пришло в голову забрать часть нашей территории", - заявила министр.

Урсула фон дер Ляйен заявила об этом в ответ на вопрос о возможности введения нового механизма для быстрого превентивного введения финансовых санкций против агрессора. Представительница немецкого правительства в целом поддержала такую ​​идею.

"Я не являюсь специалистом в вопросе финансов, но предполагаю, что такой механизм нам потребуется", - сказала она.

Как известно, сейчас введение международных финансовых санкций против агрессора является длительным и политически сложным процессом.

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