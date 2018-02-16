Россия заявила о "деструктивном вмешательстве" Запада в ее выборы
Министерство иностранных дел государства-агрессора России обвинило "ряд западных стран" в "фактах деструктивного вмешательства" во внутренние дела страны в контексте грядущих президентских выборов. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 15 февраля 2018-го опубликовано на сайте ведомства.
"В отличие от бездоказательных обвинений и материалов про всемогущих "русских хакеров" и некоем "российском влиянии на результаты выборов в других странах", у нас как раз имеется конкретная информация о фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании", - сказала спикер, не уточнив, о каких "фактах" идет речь.
Захарова отметила, что ранее российский МИД обратился к иностранным послам с призывом "послать четкий сигнал своим столицам о том, что эта деятельность должна прекратиться".
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"Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию", - добавила она.
В январе 2018 года директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия может в очередной раз вмешаться в американские выборы: на этот раз в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре этого года.
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