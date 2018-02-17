The Hill: боты РФ разжигают тему свободного оборота оружия в США

Российские тролли активизировались в американском Twitter на следующий день после стрельбы в школе Флориды

После стрельбы в школе в городе Паркленд (Флорида, США) в американском сегменте Twitter активизировались контролируемые Кремлем боты, которые начали активно поднимать тему свободного обращения оружия. Об этом сообщает издание The Hill.



"Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в соцсети Twitter появился всплеск сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия", - сказано в материале.



Издание называет "кардинально противоречивой политической проблемой" в США контроль над оружием, отмечая, что после каждого подобного инцидента вспыхивают дискуссии, а российский тролли, которые уже были замечены в информационных интервенциях, только разжигают интерес к этому вопросу.



Также говорится, что веб-сайт Hamilton 68, который отслеживает активность российских ботов в Twitter, указал на тенденцию к увеличению числа хештегов и тем, таких как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападавшего - Nikolas.



Другой веб-сайт, Botcheck.me, который занимается вычислением политических и пропагандистских троллей, подчеркивает, что среди двухсловных фраз, кроме "президент Трамп", которые начали появляться на следующий день после трагедии, чаще всего упоминался именно инцидент во Флориде.



Помимо этого, The Hill уточняет, что некоторые операторы ботов генерируют хештеги и тиражируют их до момента, пока они не станут мейнстримными среди других пользователей. Другие же боты, по информации издания, используют хештеги, которые уже используются в сети, для внедрения в разговор, чтобы обострить его.

14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.

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