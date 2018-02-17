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Никакого сговора - Трамп о вмешательстве РФ в выборы президента

17.02.2018 01:31
Американский президент заявил, что обвинения против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года не доказывают сговора его штаба с Кремлем
Никакого сговора - Трамп о вмешательстве РФ в выборы президента
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения американского Минюста против россиян и заявил, что это не доказывает сговора его избирательного штаба с Кремлем. Об этом он написал в своем Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что пойду в президенты. Результаты выборов не подверглись влиянию. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого сговора" - заявил он.

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Вчера, 16 февраля, специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года, заявил, что 13 россиянам были предъявлены обвинения по результатам расследования ФБР. 

27 декабря издание Reuters сообщило, что вице-президент российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе дал показания по делу о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы. 

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