Никакого сговора - Трамп о вмешательстве РФ в выборы президента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения американского Минюста против россиян и заявил, что это не доказывает сговора его избирательного штаба с Кремлем. Об этом он написал в своем Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что пойду в президенты. Результаты выборов не подверглись влиянию. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого сговора" - заявил он.



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Вчера, 16 февраля, специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года, заявил, что 13 россиянам были предъявлены обвинения по результатам расследования ФБР.

27 декабря издание Reuters сообщило, что вице-президент российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе дал показания по делу о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы.

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