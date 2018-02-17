В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Тихоокеанский центр не объявлял угрозу цунами

В Мексике зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно сообщению, подземный толчки были в южном мексиканском штате Оахака около полуночи 16 февраля.



Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.



Также сказано, что эпицентр подземных толчков залегал на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения находился на глубине 24,7 километра.



Тихоокеанский центр не объявлял угрозу цунами.



По информации местных СМИ, мощные подземные толчки выгнали на улицы тысячи жителей Мехико.



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