В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец США
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross вошел в акваторию Черного моря для поддержки союзников в рамках патрулирования в интересах национальной безопасности США в районе операций 6-го американского флота. Об этом сообщается в Twitter ресурса Yoruk Isіk, который отслеживает передвижение военных кораблей.
На сайте ВМС США в Европе и Африке сказано, что 9 февраля эсминец прибыл в албанский порт Влера, а его присутствие в Средиземном море демонстрировало приверженность США обеспечению безопасности в регионе. Также говорится, что USS Ross базируется в городе Рота в Испании.
USS Ross - эсминец типа Арли Берк. Его длина составляет 153,92 м, ширина - 20,1. Он может развивать скорость в 32 узла (59,26 км/ч). Эсминец оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis, пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными и противолодочными ракетами, а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Кроме того, он может принять на борт вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk.
USS Ross - один из эсминцев, с которых 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по аэродрому Шайрат, контролируемому союзными войсками режима Башара Асада в Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб, при которой погибли более 80 человек.
Также в субботу, 17 февраля, Черное море покинул британский эсминец HMS Duncan. Он находился в этой акватории 17 дней.
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