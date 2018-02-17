В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец США

Военный корабль USS Ross участвовал в 2017 году в ракетном ударе по сирийскому аэродрому в ответ на химатаку режима Асада

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross вошел в акваторию Черного моря для поддержки союзников в рамках патрулирования в интересах национальной безопасности США в районе операций 6-го американского флота. Об этом сообщается в Twitter ресурса Yoruk Isіk, который отслеживает передвижение военных кораблей.

На сайте ВМС США в Европе и Африке сказано, что 9 февраля эсминец прибыл в албанский порт Влера, а его присутствие в Средиземном море демонстрировало приверженность США обеспечению безопасности в регионе. Также говорится, что USS Ross базируется в городе Рота в Испании.