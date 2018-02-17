США оценили ущерб от кибератак за 2016 год в $100 млрд - отчет

Основными странами, которые обеспечивают работу хакеров для кибератак против США, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея

Экономика США только в 2016 году потеряла до $109 млрд из-за кибератак организованных хакерских групп, которые поддерживаются, в частности, правительствами РФ, Китая, КНДР и Ирана. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на отчет Совета экономических консультантов (CEA).

"По нашим оценкам, вредоносная киберактивность стоила экономике США в 2016 году порядка 57 - 109 млрд долларов", - говорится в отчете.



Отмечается, что кибератаки, направленные против частных и государственных организаций, происходили в виде атак с отказом в обслуживании, уничтожения данных и имущества, срыва бизнес-сделок (иногда с целью потребовать выкуп) и хищения запатентованных данных, интеллектуальной собственности и конфиденциальной финансовой и стратегической информации.



"Основными странами, которые обеспечивают работу групп для кибератак против США, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто совершают сложные целевые атаки", - сказано в докладе.



Эксперты уточняют, что действия хакеров, как правило, мотивированы политическими, экономическими, техническими или военными программами, они имеют конкретно определенные цели, которые могут изменяться в разное время.



"Кибератаки против критически важных секторов инфраструктуры могут сильно повредить экономике США", - отмечает Белый дом.



Вчера, 16 декабря, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак.

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