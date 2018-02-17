В медиа-деревне Олимпиады нашли мертвым корейского журналиста

Причина смерти 55-летнего журналиста пока точно неизвестна, но, по словам коллег, он жаловался на боль в груди

В Пхенчхане в медиа-деревне зминей Олимпиады-2018 нашли мертвым 55-летнего корейского журналиста. Об этом сообщает Yonhap.



Известна фамилия журналиста - Ким. На Играх он работал в качестве переводчика для японских СМИ.



Причину смерти устанавливают корейские правоохранители.

По словам коллег журналиста, накануне вечером он жаловался на боли в груди.

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