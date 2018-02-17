Стрельба в школе во Флориде: здание хотят снести
Школу в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек, хотят снести. Об этом сообщает AP.
Администрация школы обсуждает с местными властями возможность полностью снести трехэтажное здание школы и построить на его месте мемориал.
Новое здание хотят построить где-нибудь на территории кампуса.
Директор школы сказал, что здание, в котором произошла стрельба, не стоит снова открывать.
По предварительным оценкам, стоимость строительства новой школы - около $30 млн. Местный сенатор поддержал идею.
14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.
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