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Стрельба в школе во Флориде: здание хотят снести

17.02.2018 09:15
Директор школы сказал, что здание, в котором произошла стрельба, не стоит снова открывать и на его месте хотят построить мемориал
Стрельба в школе во Флориде: здание хотят снести

Школу в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек, хотят снести. Об этом сообщает AP.

Администрация школы обсуждает с местными властями возможность полностью снести трехэтажное здание школы и построить на его месте мемориал. 

Новое здание хотят построить где-нибудь на территории кампуса.

Директор школы сказал, что здание, в котором произошла стрельба, не стоит снова открывать.

По предварительным оценкам, стоимость строительства новой школы - около $30 млн. Местный сенатор поддержал идею.

14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.

Читайте также: Тема дня. Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников

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