Стрельба в школе во Флориде: здание хотят снести

Директор школы сказал, что здание, в котором произошла стрельба, не стоит снова открывать и на его месте хотят построить мемориал

Школу в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек, хотят снести. Об этом сообщает AP.



Администрация школы обсуждает с местными властями возможность полностью снести трехэтажное здание школы и построить на его месте мемориал.



Новое здание хотят построить где-нибудь на территории кампуса.



Директор школы сказал, что здание, в котором произошла стрельба, не стоит снова открывать.



По предварительным оценкам, стоимость строительства новой школы - около $30 млн. Местный сенатор поддержал идею.