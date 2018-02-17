Драма на Даунинг-стрит: в Лондоне подрались министерские коты

Кот Терезы Мэй вступил в бой с питомцем Бориса Джонсона

В Лондоне на Даунинг-стрит подрались коты-сотрудники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри и главы МИД страны Бориса Джонсона Палмерстон. Об этом сообщил журналист Ник Диксон в своем Twitter.

"Драма на Даунинг-стрит сегодня утром - кот Ларри, столкнулся лицом к лицу с котом Палмерстоном из министерства иностранных дел. Шерсть и ошейник были сорваны в кошачьей битве", - написал он.





Инцидент произошел 16 декабря. По словам журналиста, конфликт между котами длился несколько секунд. После боя "Ларри казался немного запутанным".



Позже неофициальный собственный аккаунт Ларри ретвитнул этот пост журналиста с комментарием "Ауч".





В СМИ появилась информация, что кот Ларри может лишиться своей почетной должность из-за конфликта.

В 2013 году сообщалось, что появившийся в резиденции в качестве мышелова в 2011 году кот Ларри поймал всего лишь одну мышь, поэтому с 2012 года его обязанности исполняет кошка Фрея. В то же время Ларри по-прежнему проживает на Даунинг-стрит. Его взяли в 2011 году из приюта во времена премьера Дэвида Кэмерона. Этому коту даже посвятили книгу "Дневники Ларри".





В 2016 году новым сотрудником МИД Великобритании стал кот Палмерстон, который поселился в здании Форин-офиса в Лондоне, чтобы охотиться на мышей. Палмерстон - бывший уличный кот. Его нашли на лондонской улице. Он был голодный, худой и без микрочипа.







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