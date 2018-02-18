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В акваторию Черного моря вошел второй ракетный эсминец США

18.02.2018 08:58
Эсминец USS Carney вошел в Черное море для "обеспечения коллективной безопасности союзников по НАТО"
В акваторию Черного моря вошел второй ракетный эсминец США
Фото: c6f.navy.mil

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошел в Черное море с целью "проведения операций по обеспечению безопасности на море", а также "повышения совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО". Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США. 

"Военно-морской флот США имеет историю построения отношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", - заявил капитан USS Carney Питер Халворсен.

17 февраля 2018 года в акваторию Черного моря для поддержки союзников в рамках патрулирования в интересах национальной безопасности США в районе операций 6-го американского флота вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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