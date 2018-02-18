В акваторию Черного моря вошел второй ракетный эсминец США

Эсминец USS Carney вошел в Черное море для "обеспечения коллективной безопасности союзников по НАТО"

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney вошел в Черное море с целью "проведения операций по обеспечению безопасности на море", а также "повышения совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО". Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Военно-морской флот США имеет историю построения отношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", - заявил капитан USS Carney Питер Халворсен.

17 февраля 2018 года в акваторию Черного моря для поддержки союзников в рамках патрулирования в интересах национальной безопасности США в районе операций 6-го американского флота вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross.

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