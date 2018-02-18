Трамп раскритиковал ФБР из-за стрельбы в школе во Флориде
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Федеральное бюро расследований из-за кровавого происшествия в школе во Флориде. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
По его словам, ФБР "тратит слишком много времени, пытаясь доказать российский сговор с избирательной кампанией Трампа".
"Нет никакого сговора. Спуститесь на землю и сделайте так, чтобы мы снова испытывали гордость", - написал Трамп в Twitter.
Жертвами стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде в минувшую среду стали 17 человек, еще несколько пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Нападавший - 19-летний бывший ученик школы Николас Круз - был арестован спустя час после происшествия и признался в массовом убийстве.
Позднее стало известно, что Федеральное бюро расследований располагало информацией о том, что Круз, возможно, готовит нападение на школу.
В субботу вечером тысячи жителей штата Флорида вышли на митинг, требуя от властей введения более жестких ограничений на продажу и владение оружием. Многие из выступавших критиковали Трампа за нежелание ограничивать оборот оружия.
Тема дня: Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников
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