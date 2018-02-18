В горах Ирана разбился пассажирский самолет: около 70 погибших

На борту самолета ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines находились 66 пассажиров и члены экипажа, все они погибли

В одном из горных районов центрального Ирана упал пассажирский самолет, на борту которого находились 66 пассажиров. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом сообщил представитель авиакомпании государственному телевидению, передает Би-би-си в Twitter.

Пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines упал вблизи города Семиром в иранской провинции Исфахан.

Рейс осуществлялся из Тегерана в Ясуджа.

Из-за плохой погоды вертолет спасателей пока не смог прибыть на место происшествия.

Лайнер исчез с радаров через 50 минут после взлета из тегеранского аэропорта Мехрабад.

Авиакатастрофы в Иране случаются чаще, чем во многих других странах. Тегеран заявляет, что причина этому - наложенные на Иран американские санкции, в результате которых Тегеран не мог покупать новые западные самолеты или запчасти к тем самолетам, которые есть в Иране.

Ранее сегодня в венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате авиакатастрофы погиб один человек.

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11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них нет.

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