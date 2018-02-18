Мужчина расстрелял людей у церкви в Дагестане: пять погибших

Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице после стрельбы в Кизляре, нападавший был застрелен правоохранителями

Четыре женщины убиты на месте, еще одна скончалась в больнице в результате стрельбы во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре. Об этом сообщает Deutsche Welle.

22-летний местный житель из охотничьего ружья с криками "Аллаху акбар" расстрелял прихожан возле местной церкви Георгия Победоносца.

По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, все погибшие - женщины. Еще четыре человека, среди которых сотрудники полиции и Росгварди, госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Нападавший был застрелен правоохранителями. Позднее было объявлено о задержании его жены. По сообщениям силовиков, она была сообщницей преступника, но в стрельбе участия не принимала. "Она попыталась скрыться, но не успела", - сообщил источник в правоохранительных органах. Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев однако опроверг данные и о том, что жена нападавшей была его соучастницей, и о задержании женщины.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом заявили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Дагестан. Дела возбуждены по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

15 февраля в штате Флорида, США в местной школе города Паркленд произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 17 человек.

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