Стрельба у церкви в Дагестане: ИГ взяло на себя ответственность

22-летний местный житель открыл огонь на праздновании Масленицы. Он был убит правоохранителями

Террористическая организация Исламское государство взяло на себя ответственность за стрельбу возле церкви в Дагестане в воскресенье, 18 февраля. Об этом сообщает Reuters.

В результате стрельбы в городе Кизляре во время празднования Масленицы были убиты четыре женщины, еще одна скончалась в больнице.



22-летний местный житель из охотничьего ружья с криками "Аллаху акбар" расстрелял прихожан возле местной церкви Георгия Победоносца. Нападавший был застрелен правоохранителями. Позже правоохранители сообщили, что задержали его жену.

Открыты уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.