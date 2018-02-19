Стрельба у церкви в Дагестане: ИГ взяло на себя ответственность
19.02.2018 00:33
22-летний местный житель открыл огонь на праздновании Масленицы. Он был убит правоохранителями
Террористическая организация Исламское государство взяло на себя ответственность за стрельбу возле церкви в Дагестане в воскресенье, 18 февраля. Об этом сообщает Reuters.
В результате стрельбы в городе Кизляре во время празднования Масленицы были убиты четыре женщины, еще одна скончалась в больнице.
22-летний местный житель из охотничьего ружья с криками "Аллаху акбар" расстрелял прихожан возле местной церкви Георгия Победоносца. Нападавший был застрелен правоохранителями. Позже правоохранители сообщили, что задержали его жену.
Открыты уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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