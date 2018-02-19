USD:  26.86  27.28   EUR:  33.43  34.24  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Facebook будет менять правила размещения политической рекламы

19.02.2018 01:32
Для размещения рекламы нужно будет указать адрес в США, на который прийдет письмо с паролем
Facebook будет менять правила размещения политической рекламы

Facebook хочет изменить правила публикаций политической рекламы. Об этом сообщил один из руководителей корпорации, передает Голос Америки.

Для размещения политической рекламы в США нужно будет указать американский адрес проживания или регистрации, на который Facebook отправит обычной почтой письмо с паролем.

Таким образом в социальной сети хотят быть уверены, что те, кто размещают политическую рекламу, живут в США.

По законам Соединенных Штатов, иностранцам запрещено участвовать, давать деньги или агитировать на выборах местного, штатного или федерального уровней.

В январе спецпрокурор США Роберт Мюллер вызвал на допрос сотрудников компании Facebook в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 