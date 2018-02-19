Facebook будет менять правила размещения политической рекламы
Facebook хочет изменить правила публикаций политической рекламы. Об этом сообщил один из руководителей корпорации, передает Голос Америки.
Для размещения политической рекламы в США нужно будет указать американский адрес проживания или регистрации, на который Facebook отправит обычной почтой письмо с паролем.
Таким образом в социальной сети хотят быть уверены, что те, кто размещают политическую рекламу, живут в США.
По законам Соединенных Штатов, иностранцам запрещено участвовать, давать деньги или агитировать на выборах местного, штатного или федерального уровней.
В январе спецпрокурор США Роберт Мюллер вызвал на допрос сотрудников компании Facebook в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
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