Сирийские курды и армия Асада будут вместе противостоять Турции
Режим Башара Асада и сирийские курды договорились, что сирийская армия войдет в регион города Африны и поможет противостоять наступлению Турции. Об этом сообщает Reuters.
Предварительно известно, что сирийские войска могут войти в регион в течении ближайших двух дней и они планируют разместиться вдоль границы.
20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы.
Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в обмен на вывод курдов из приграничного с Турцией района.
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