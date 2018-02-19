США изучают возможность новых санкций против России - Тиллерсон

Американские власти приняли санкционные меры, которые уже предотвратили ряд российских военных поставок, заявил госсекретарь США

США изучают возможность внесения в санкционный список очередных представителей России. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу CBS.

"Мы предприняли шаги, которые, в соответствии с законом, уже предотвратили ряд российских военных поставок. И мы оцениваем, кого дополнительно из (российских) физлиц можно подвергнуть санкциям", - ответил глава Госдепа на вопрос ведущей о том, почему против РФ не вводятся санкции, которых хочет "подавляющее большинство" конгрессменов.

14 февраля 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента Дональда Трампа "активно работает" над введением санкций против России за ее вмешательство в выборы 2016 года.

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30 января 2018-го Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Список не является санкционным, за исключением тех лиц, которые ранее попали под ограничительные меры США.



Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью "кремлевского доклада".

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