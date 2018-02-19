Израиль и США испытали систему уничтожения космических спутников
Военные Израиля и Соединенных Штатов успешно испытали систему заатмосферной противоракетной обороны Arrow-3 - она предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет неприятеля на космических высотах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.
"Успешно завершен полетный тест системы ПРО Arrow-3, созданной для защиты от угрозы баллистической ракетной атаки извне атмосферы", - пишут военные.
Испытательные запуски прошли на полигоне в центральном Израиле.
Программа
По мнению экспертов, система может использоваться для уничтожения спутников противника.
Иллюстративное видео о работе Arrow 3:
Видео:
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