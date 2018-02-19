Израиль и США испытали систему уничтожения космических спутников

Комплексы системы Hetz-3 (Arrow-3) созданы для заатмосферного перехвата баллистических ракет, но могут сбивать и космические объекты противника

Военные Израиля и Соединенных Штатов успешно испытали систему заатмосферной противоракетной обороны Arrow-3 - она предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет неприятеля на космических высотах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

"Успешно завершен полетный тест системы ПРО Arrow-3, созданной для защиты от угрозы баллистической ракетной атаки извне атмосферы", - пишут военные.

Испытательные запуски прошли на полигоне в центральном Израиле.

Программа Arrow-3 (Hetz-3) создана, разрабатывается и поддерживается при совместном финансировании США и Израиля. Конструируют комплексы инженеры Israel Aerospace Industries и Boeing. Заявленная дальность перехвата - до 2400 км.

По мнению экспертов, система может использоваться для уничтожения спутников противника.

Иллюстративное видео о работе Arrow 3:

Видео: Israel Aerospace Industries

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