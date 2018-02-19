Польское правительство создаст орган для борьбы с неонацизмом

Межведомственная группа займется разработкой изменений в законодательство для повышения эффективности борьбы с пропагандой тоталитарных идеологий

После показа на одном из польских телеканалов фильма о современных польских неонацистских организациях премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий принял решение создать межведомственную группу для борьбы с проявлениями тоталитарных идеологий. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, в январе телеканал TVN24 показал снятый скрытой камерой фильм о встрече организации Гордость и современность, члены которой праздновали день рождения Адольфа Гитлера, выкрикивая нацистские лозунги.

25 января глава МВД Польши Йоахим Брудзинский, реагируя на демонстрацию этого фильма, представил в Сейме информацию об организациях, обвиняемых в пропаганде тоталитаризма. Он предложил создать указанный межведомственный орган. Моравецкий поддержал эту инициативу.

Пресс-секретарь правительства Польши Йоанна Копцинская сообщила, что в состав межведомственной группы войдут представители МВД, Минюста, МИД, Минкультуры, полиции, сотрудники Пограничной службы, Агентства внутренней безопасности и Национальной прокуратуры. Неправительственные организации, занимающиеся защитой прав человека, также смогут принять участие в работе этого органа.

По словам Копцинской, задачей группы будет разработка изменений в законодательство, которые повысят эффективность борьбы с преступлениями, связанными с публичной пропагандой фашизма и других тоталитарных идеологий, а также с призывами к ненависти.

Ранее в Тель-Авиве на доске объявлений польского посольства и на воротах консульства нарисовали свастику и написали оскорбления, в частности "убийцы".

Перед этим премьер Польши на конференции в Мюнхене заявил, что во время Холокоста "были польские исполнители, а были и еврейские". Многие израильские политики раскритиковали это высказывание.

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