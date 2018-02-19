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300 кг взрывчатки: в Польше расследуют дело о покушении на власть

19.02.2018 14:41
По версии следователей, мужчина готовился к нападению на власти на протяжении 2014-17 годов
300 кг взрывчатки: в Польше расследуют дело о покушении на власть
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Польше жителя города Ольштын обвиняют в том, что он якобы готовил покушение на конституционные органы власти. Об этом сообщает RMF24.

В прокуратуре еще не выяснили, для кого специально готовилось покушение.

По версии следователей, мужчина готовился к нападению на протяжении 2014-17 годов, и с этой целью собрал почти 300 кг взрывчатки и веществ для ее изготовления.

Подозреваемый также на законных основаниях купил 25 единиц оружия - включая автоматическое - и 25 000 единиц боеприпасов. В его квартире были найдены листовки, призывающие "прекратить подчинение" органам власти.

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