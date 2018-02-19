В России заявили, что убили за два года в Сирии 60 тысяч человек
С конца сентября 2015 года по середину декабря 2017-го боевой опыт в Сирии получили 48 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил на брифинге в Москве председатель комитета нелегитимной Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают российские СМИ.
"В общей сложности авиация ВВС за два года совершила 34 тысячи боевых вылетов", - сказал он.
Также за это время в Сирии "апробировано 215 видов вооружений", добавил депутат.
По словам российского парламентария, "уничтожено 60 тысяч боевиков", причем "около трех тысяч" из них - выходцы из РФ.
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