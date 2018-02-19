"Не играйте с огнем": Лавров осудил действия США в Сирии

В российском МИД обвиняют США в действиях, которые "могут привести к расчленению сирийского государства"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил поддержку Соединенными Штатами курдов, которые добиваются автономии в Сирии, и призвал Вашингтон "не играть с огнем". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"США должны прекратить играть в очень опасные игры, которые могут привести к расчленению сирийского государства... Мы видим попытки использовать стремления курдов", - сказал Лавров во время Ближневосточной конференции в Москве.

Отношения между Кремлем и Белым домом накалились после вооруженного столкновение в начале месяца, в результате которого удары США, возможно, убили более 200 российских наемников в Сирии.

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7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.

В Кремле заявили, что "не знают" о погибших там российских военных, и посоветовали справиться об этом в Минобороны РФ. Тем временем СМИ РФ сообщили, что в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга умирают раненые в Дейр-эз-Зоре наемники.

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