В Токио планируют построить самый высокий деревянный небоскреб

70-этажная башня будет лишь на 10% состоять из стали, и на 90% - из дерева

Японская компания Sumitomo Forestry планирует построить к 2041 году самый высокий деревянный небоскреб в мире. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Высота сооружения составит примерно 350 метров. В компании сообщили, что 70-этажная башня будет лишь на 10% состоять из стали, и на 90% - из дерева.

Для этого собираются использовать 180 тыс кубических метров дерева."Опорная трубчатая конструкция и диагональные стальные антивибрационные опоры будут защищать здание от регулярных землетрясений в Токио", - говорится в сообщении компании.

Прогнозируемая стоимость здания - более $5 млрд, что примерно вдвое больше стоимости обычного небоскреба такого же размера. В компании ожидают, что расходы снизятся до завершения строительства благодаря технологическим достижениям.

Сейчас самым высоким деревянным небоскребом в мире является 53-метровое студенческое общежитие в Ванкувере, Канада.

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