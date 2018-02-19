В Токио планируют построить самый высокий деревянный небоскреб
Японская компания Sumitomo Forestry планирует построить к 2041 году самый высокий деревянный небоскреб в мире. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Высота сооружения составит примерно 350 метров. В компании сообщили, что 70-этажная башня будет лишь на 10% состоять из стали, и на 90% - из дерева.
Для этого собираются использовать 180 тыс кубических метров дерева."Опорная трубчатая конструкция и диагональные стальные антивибрационные опоры будут защищать здание от регулярных землетрясений в Токио", - говорится в сообщении компании.
Прогнозируемая стоимость здания - более $5 млрд, что примерно вдвое больше стоимости обычного небоскреба такого же размера. В компании ожидают, что расходы снизятся до завершения строительства благодаря технологическим достижениям.
Сейчас самым высоким деревянным небоскребом в мире является 53-метровое студенческое общежитие в Ванкувере, Канада.
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