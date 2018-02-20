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Роберт Гейтс о "Кремлевском докладе": Последствия сомнительны

20.02.2018 14:58
Чем длиннее список, тем меньше его влияния, считает экс-министр обороны США
Роберт Гейтс о "Кремлевском докладе": Последствия сомнительны
Роберт Гейтс (фото - Фонд Виктора Пинчука, фотограф Сергей Ильин)

Из-за того, что созданный Министерством финансов США список россиян, прозванный "Кремлевским докладом", такой длинный - последствия от него сомнительны. Такое мнение высказал бывший министр обороны США, экс-глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью LIGA.net.

"Чем длиннее список, тем меньше его влияние. Это может быть некое испытание для россиян. Но сложилось впечатление, что взяли сотни других списков и просто поместили их на бумаге", - считает политик.

Читайте полное интервью: Роберт Гейтс: Джавелины не важны, если вы не сидите в Т-72

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