Роберт Гейтс о "Кремлевском докладе": Последствия сомнительны

Чем длиннее список, тем меньше его влияния, считает экс-министр обороны США

Из-за того, что созданный Министерством финансов США список россиян, прозванный "Кремлевским докладом", такой длинный - последствия от него сомнительны. Такое мнение высказал бывший министр обороны США, экс-глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью LIGA.net.

"Чем длиннее список, тем меньше его влияние. Это может быть некое испытание для россиян. Но сложилось впечатление, что взяли сотни других списков и просто поместили их на бумаге", - считает политик.

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