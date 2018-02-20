В суде ЕС назвали рубку леса в Беловежской пуще противозаконной

По данным СМИ, конфликт стал еще одним спором, осложнившим отношения между Польшей и Евросоюзом

Решение польских властей об увеличении лесозаготовок на территории Беловежской пущи нарушает законодательство ЕС. Об этом заявил во вторник советник высшего суда ЕС, поддержав решение Европейской комиссии, выступившей против польского правительства, сообщает Голос Америки.

"Конфликт стал одним из нескольких споров, осложнивших отношения между Варшавой и Брюсселем. В соответствии с директивой ЕС о средах обитания, страны ЕС должны принимать надлежащие меры по охране особых районов", - отмечается в сообщении.

20 ноября 2017 года суд ЕС постановил запретить вырубку деревьев в Беловежской пуще за исключением ситуаций угрозы безопасности.

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3 февраля 2018 года в Польше заявили, что в Беловежской пуще деревья уже не вырубают.

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