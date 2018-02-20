Турецкая армия в Сирии собирается окружить курдов Африна

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что военная операция ВС Турции будет продолжаться до полного уничтожения всех "террористов" в городе

Турция собирается взять в осаду северный сирийский город Африн, который в последние недели стал ареной боевых столкновений между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и подразделениями турецкой армии, которая воюет в соседней стране в рамках операции "Оливковая ветвь". Об плане блокирования Африна заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к депутатам парламента от правящей партии, пишет Deutsche Welle.

"В ближайшие дни, быстро, мы введем осаду центра города Африн. Таким способом помощь извне будет заблокирована, и террористическая организация (так Анкара называет курдские формирования, - ред.) уже не сможет ни с кем заключить сделку", - заявил он.

Таким образом Эрдоган прокомментировал новость о том, что YPG договорились на днях с войсками сирийского диктатора Башара Асада о совместных действиях против интервентов. Помощь, однако, не пришла: некоторые спикеры курдов считают, что вмешался Кремль, якобы запретивший Дамаску направлять отряды поддержки для YPG.

"У нас есть надежная информация о том, что Россия дала Турции "зеленый свет" на полное разрушение Африна", - заявили у курдов.

Африн на карте региона:

Другие курдские представители говорят, что соглашения с Асадом вообще не было.

Сейчас, по различным данным, турецкая армия находится всего в 15-17 км от Африна.

Вооруженные силы Турции около месяца ведут массированную военную операцию против YPG. Последние, в свою очередь, имеют поддержку США, которые считают курдов самым эффективным "противоядием" от террористов Исламского государства. При этом, отмечает агентство, в Вашингтоне "сквозь пальцы" смотрят на действия союзника по НАТО в Африне.

Фото: пресс-служба ВС Турции

Читайте также: Сирийские курды: Турция лжет, когда говорит об операции против ИГ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.