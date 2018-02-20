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Судья в Чувашии обязал заключенного удалить тату со свастикой

20.02.2018 20:22
Заключенный Габидуллин сделал на обеих сторонах груди татуировки в виде свастики во время отбывания наказания
Судья в Чувашии обязал заключенного удалить тату со свастикой
Фото: gettyimages.com

Судья Чебоксарского районного суда (Чувашия, РФ) постановил, что заключенный местной колонии по фамилии Габидуллин должен самостоятельно удалить со своего тела татуировки со свастикой. Постановление было вынесено 1 февраля, сообщает Медуза.

Согласно сообщению, Габидуллин сделал на обеих сторонах груди татуировки в виде свастики во время отбывания наказания в чувашской исправительной колонии № 6.

Согласно статье административного кодекса РФ о публичной демонстрации нацистской символики, судья назначил Габидуллину штраф тысячу рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления Г. на своем теле двух изображений (татуировок на груди с левой и правой стороны), схожих с нацистской символикой".

При этом, по словам местного правозащитника Алексея Глухова, сдедать это невозможно, так как Габидуллину пришлось бы удалить целые участки кожи, а попытка закрасить татуировку нарушила бы правила внутреннего распорядка колонии. Глухов пожаловался в прокуратуру Чувашии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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