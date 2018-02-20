Судья в Чувашии обязал заключенного удалить тату со свастикой

Заключенный Габидуллин сделал на обеих сторонах груди татуировки в виде свастики во время отбывания наказания

Судья Чебоксарского районного суда (Чувашия, РФ) постановил, что заключенный местной колонии по фамилии Габидуллин должен самостоятельно удалить со своего тела татуировки со свастикой. Постановление было вынесено 1 февраля, сообщает Медуза.

Согласно сообщению, Габидуллин сделал на обеих сторонах груди татуировки в виде свастики во время отбывания наказания в чувашской исправительной колонии № 6.

Согласно статье административного кодекса РФ о публичной демонстрации нацистской символики, судья назначил Габидуллину штраф тысячу рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления Г. на своем теле двух изображений (татуировок на груди с левой и правой стороны), схожих с нацистской символикой".

При этом, по словам местного правозащитника Алексея Глухова, сдедать это невозможно, так как Габидуллину пришлось бы удалить целые участки кожи, а попытка закрасить татуировку нарушила бы правила внутреннего распорядка колонии. Глухов пожаловался в прокуратуру Чувашии.

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