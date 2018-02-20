В Венгрии призвали поддержать Польшу из-за "давления Брюсселя"
Парламент Венгрии принял резолюцию о поддержке Польши в связи с "давлением со стороны Брюсселя", сообщает Радио Польша.
Парламентарии призывают правительство Венгрии не поддерживать предложений, которые "ограничивали бы основные права Польши" в сфере ее членства в Евросоюзе.
Проект резолюции направил глава парламентской комиссии по иностранным делам Шольт Немет.
Венгреские парламентарии также призывают депутатов Европарламента не применять к Польше седьмую статью договора ЕС ("о явной угрозе серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей: уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам").
29 января комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за резолюцию о запуске процедуры введения санкций против Польши из-за судебной реформы в стране.
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