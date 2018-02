За два дня обстрелов в Сирии погибли 250 человек

За два дня обстрелов подконтрольных повстанцам территорий в Сирии в районе Восточная Гута погибли около 250 мирных жителей. Об этом сообщает BBC.



Среди погибших - больше 50 детей.



В последний раз такое количество жертв в результате обстрелов в Сирии было в районе Дамаска в 2013 году.



В ООН предупреждают, что ситуация становится неконтролируемой. По информации огранизации, под удар попали по меньшей мере шесть госпиталей.



Армия Асада не комментирует сообщения о жертвах среди гражданских, но заявляет, что были нанесены "точные удары".



The @SCDrifdimashq teams working to evacuate the injured civilians, and state of panic in the hearts of women and children, after brutal air raids on residential neighbourhoods in #Mesraba city in #EasternGhouta #SaveGhouta pic.twitter.com/P594kdReSN