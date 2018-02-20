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За два дня обстрелов в Сирии погибли 250 человек

20.02.2018 23:58
Армия Асада ведет бомбардировку и артобстрел района Восточная Гута, который удерживают оппозиционные группировки
За два дня обстрелов в Сирии погибли 250 человек
Фото: The White Helmets/Twitter

За два дня обстрелов подконтрольных повстанцам территорий в Сирии в районе Восточная Гута погибли около 250 мирных жителей. Об этом сообщает BBC.

Среди погибших - больше 50 детей.

В последний раз такое количество жертв в результате обстрелов в Сирии было в районе Дамаска в 2013 году. 

В ООН предупреждают, что ситуация становится неконтролируемой. По информации огранизации, под удар попали по меньшей мере шесть госпиталей. 

Армия Асада не комментирует сообщения о жертвах среди гражданских, но заявляет, что были нанесены "точные удары". 

Район Восточная Гута, недалеко от сирийской столицы Дамаска, попал под бомбардировки и артобстрелы войск Асада. 

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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