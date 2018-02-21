Трамп хочет запретить приклады для полуавтоматического оружия

Минюст США получил поручение от Трампа разработать закон о запрете специальных устройств для превращения оружия в полностью автоматическое

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о запрете устройств, которые превращают полуавтоматическое оружие в полностью автоматическое. Об этом сообщает BBC.

Такое устройство использовал стрелок, который открыл стрельбу на концерте в Лас-Вегасе в прошлом году. Тогда погибли 58 человек.

Трамп поручил подготовить соответствующий закон Министерству юстиции.

"Мы должны сделать больше, чтобы защитить наших детей", - сказал президент США.

19 февраля у администрации Трампа подростки устроили лежачий протест с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия.

14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек. На суде 16 февраля он признал свою вину.

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