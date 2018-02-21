РФ несет ответственность за обострение в Восточной Гуте - США

Соединенные Штаты призвали Россию прекратить поддерживать режим Асада, а все стороны - немедленно прекратить огонь в районе Восточной Гуты

США призывают Россию прекратить поддержку режима Башара Асада в Сирии на фоне обстрелов в Восточной Гуте, где уже погибли около 250 мирных жителей. С заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Нойерт, передает Укринформ.



"Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте",- сказала Нойерт.



Она подчеркнула, что силы режима Асада и его союзников наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по больницам. Больше тысячи людей нуждаются в медицинской помощи и срочной эвакуации.



США считают, что необходимо срочное прекращение огня, заявила представитель Госдепартамента.

По последней информации, за два дня обстрелов в районе Восточной Гуты погибли около 250 гражданских, среди которых по меньшей мере 50 детей.

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

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