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Россия потеряла военные контракты на более $3 млрд - Госдеп США

21.02.2018 03:10
Россия потеряла зарубежные контракты из-за действия закона о противодействии противникам США посредством санкций
Россия потеряла военные контракты на более $3 млрд - Госдеп США

США добились прекращения зарубежных военных контрактов России на общую сумму более $3 млрд. Об этом сообщила спикер Государственного департамента Хезер Нойерт, передает Укринформ

"Сотни наших людей работают каждый день по всему миру в контексте санкций, и не только из Государственного департамента, но также из Министерства финансов и других ведомств. (...) Некоторые страны прекратили закупки определенной продукции и товаров", - отметила Нойерт.

По ее словам, США связываются со странами-партнерами, у которых есть контракты с Россией, чтобы предупредить о действии закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". Этот закон предусматривает ограничение для сотрудничества с РФ других стран, в частности, в сферах обороны и разведки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что США изучают возможность внесения в санкционный список очередных представителей России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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