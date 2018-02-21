Россия потеряла военные контракты на более $3 млрд - Госдеп США
США добились прекращения зарубежных военных контрактов России на общую сумму более $3 млрд. Об этом сообщила спикер Государственного департамента Хезер Нойерт, передает Укринформ.
"Сотни наших людей работают каждый день по всему миру в контексте санкций, и не только из Государственного департамента, но также из Министерства финансов и других ведомств. (...) Некоторые страны прекратили закупки определенной продукции и товаров", - отметила Нойерт.
По ее словам, США связываются со странами-партнерами, у которых есть контракты с Россией, чтобы предупредить о действии закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций". Этот закон предусматривает ограничение для сотрудничества с РФ других стран, в частности, в сферах обороны и разведки.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что США изучают возможность внесения в санкционный список очередных представителей России.
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