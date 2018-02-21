Эксперт об ударе США по россиянам в Сирии: Расстреливали три часа

Целью провального наступления наемников из ЧВК Вагнера под Дейр-эз-Зором могли быть американские спецназовцы, считает обозреватель Павел Фельгенгауэр

Удар коалиции во главе с США, нанесенный 7 февраля 2018 года в Сирии по наступавшим проасадовским силам, в которые, вероятно, входили российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера, фактически превратил боестолкновение в трехчасовую "одностороннюю бойню". Такую мысль в колонке для Новой газеты высказал российский военный эксперт и обозреватель Павел Фельгенгауэр.

Эксперт озвучивает "неподтвержденную версию", что в ту ночь в районе "операции" вагнеровцев - вблизи нефтеперерабатывающего завода на берегу реки Евфрат - за спинами наемников находились бойцы сил спецопераций ВС РФ, которым, возможно, удалось не попасть под огонь, а также проиранские силы.

Фельгенгауэр предполагает, что "истинной целью" операции мог быть не сам завод, а дислоцированные там "западные советники-спецназовцы".

"Пленение или ликвидация бойцов американского спецназа "сирийскими ополченцами" с непременной демонстрацией трупов нанесла бы мощный удар по американскому престижу в регионе, что могло бы в конечном счете привести к полному выводу американских сил из Сирии. Это, очевидно, и является частью стратегической линии Москвы", - считает обозреватель.

Как отмечает Фельгенгауэр, 7 февраля, перед самым началом операции, установленный россиянами разборный мост через Евфрат был снесен рекой, уровень воды в которой за день до этого резко поднялся.

"Российские военные полагают, что сброс воды произошел из водохранилища ГЭС Эт-Табка выше по течению, плотину которого контролируют отряды SDF (Сирийские демократические силы, альянс вооруженной оппозиции - ред.), и что за этим стоят американцы", - заявляет эксперт, добавляя, что это могло быть "предупреждением" США россиянам.

Кроме того, по словам Фельгенгауэра, коалиция уведомила российское командование о том, что сирийская оппозиция и американцы занимают позиции на заводе "где-то в 8 км от плацдарма", подготовленного ЧВК Вагнера для наступления. Однако в РФ ответили, что "ничего не знают и российских военных там нет", подчеркнул обозреватель.

Фото: Новая газета / militarymaps.info

Фельгенгауэр утверждает, что собранная группировка вагнеровцев, возможно, была наибольшей за всю сирийскую войну и включала танки, другую бронетехнику, тяжелую артиллерию, минометы, РСЗО. Группа начала операцию с наступлением темноты.

"Очевидно, предполагалось стремительно сблизиться с противником, чтобы американские ВВС не смогли ответить контрударом из-за страха попасть в темноте по своим… Те, кто планировал операцию, проявили дремучую некомпетентность: американские военные уже много лет предпочитают вести общевойсковой бой, как наступательный, так и оборонительный, во тьме, поскольку у них лучшее в мире комплексное ночное оборудование", - пишет он.

Читайте также: Потери наемников РФ в Сирии составили около 300 человек - Reuters

Как отмечает эксперт, после "последнего предупреждения по каналам спецсвязи" американские военные открыли огонь на поражение. "Всем общевойсковым боем… единоначально управлял командир американского спецназа с завода Conoco, и ничего он с верхними штабами не согласовывал", - добавил Фельгенгауэр.

По его словам, "расстрел продолжался три часа", к началу боя ударные авиагруппы американцев были уже готовы.

"Когда наступление началось, истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты и вертолеты огневой поддержки AC-130 и AH-64 Apaches, бомбардировщики B-52… скорее всего уже находились в воздухе", - считает обозреватель, подчеркивая, что все средства управления и связи вагнеровцев "были подавлены" американской системой РЭБ.

"Разные части отряда по-разному пострадали от американского огня, всю технику и тяжелое вооружение выбили в первую очередь, и сейчас непонятно, всех ли раненых вынесли в темноте или кого-то оставили умирать, и все ли были собраны тела, разорванные и сожженные вместе с техникой", - резюмирует Фельгенгауэр.

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана.

В МИД РФ заявили, что в Сирии якобы российские военные не участвовали в военном столкновении.

Читайте также: "Не играйте с огнем": Лавров осудил действия США в Сирии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.