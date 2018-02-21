Венесуэла объявила военные учения с участием более 1 млн человек

Президент страны Николас Мадуро заявил, что маневры проводятся для того, чтобы продемонстрировать - "Венесуэлу надо уважать"

Венесуэла объявила о проведении крупных маневров, в которых примут участие свыше миллиона человек, в том числе гражданские лица. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Их проведение Каракас объяснил опасениями относительно возможного военного вторжения со стороны Колумбии.

Учения пройдут на суше, в воздухе и на воде в восьми стратегически важных районах Венесуэлы.

По словам министра обороны страны Владимира Падрино, в маневрах будет задействовано 150 тысяч солдат и резервистов, 328 тысяч бойцов народных дружин и полмиллиона членов различных государственных организаций.

Министр подчеркнул, что предстоящие учения будут иметь "народный характер", чтобы поддержать мир в стране. Падрино, очевидно, намекая на США, отметил, что Венесуэла находится под наблюдением империалистов, стремящихся настоять на политике войны.

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Со своей стороны президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что маневры проводятся для того, чтобы продемонстрировать, что Венесуэлу надо уважать.

Между тем Колумбия отвергла подозрения в вынашивании планов вооруженного нападения на Венесуэлу.

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