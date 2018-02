В США умер духовный наставник многих президентов: Трамп в трауре

Билли Грэм неоднократно признавался одним из самых уважаемых моральных авторитетов в США

В США умер Билли Грэм - один из самых влиятельных баптистских проповедников, который был духовным наставником многих американских президентов. Об этом сообщает NBC News.

Грэм умер около 8 утра по местному времени в своем доме в Монреаге, штат Северная Каролина, в окружении семьи. Ему было 99 лет.

Согласно сообщению, в течение своей жизни он проповедовал примерно 215 миллионам человек в 185 странах мира. Он также регулярно выступал по радио, телевидению и в интернете.

Он также написал более двух десятков книг, в том числе мемуары 1997 года "Just as I Am", которые стали бестселлером New York Times.

Проповедник неоднократно признавался одним из самых уважаемых моральных авторитетов в США.

Известно, что в 50-60-х годах Грэм поддерживал Мартина Лютера Кинга, за которого вносил залоги после арестов на демонстрациях. Грэм - зарегистрированный член Демократической партии. Тем не менее, он был близок к таким президентам-республиканцам, как Дуайт Эйзенхауэр и Ричард Никсон.

"Великий Билли Грэм мертв. Таких, как он, больше нет! По нему будут скучать христиане и все религии. Очень особенный человек", - написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.