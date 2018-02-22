Стрельба в школе Флориды: нападавшему грозит смертная казнь - WSJ

Круз согласен признать свою вину, если обвинение вынесет не смертный приговор, а пожизненное заключение

Стрелку Николасу Крузу, который убил 17 человек в школе города Паркленд во Флориде, грозит смертный приговор, что обусловлено историческими особенностями штата в вынесении решений по таким преступлениям. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Адвокаты, которые стремятся избежать казни Николаса Круза за стрельбу на прошлой неделе в школе Паркленда (штат Флорида), могут натолкнуться на значительное препятствие - историческое количество вынесенных в штате смертных приговоров, что ставит его на вторую позицию по их количеству в США", - говорится в сообщении.



Журнал сообщает, что общественный защитник округа Бровард, чей офис представляет нападавшего, заявил, что 19-летний Круз согласен признать свою вину, если обвинение вынесет не смертный приговор, а пожизненное заключение без возможности пересмотра. Адвокаты считают, что это позволит избежать многих лет судебного процесса и обращений, которые могут беспокоить семьи погибших и пострадавших.



Согласно сообщению, государственный прокурор Майкл Сац заявил на выходных, что он объявит свою позицию "в соответствующее время". Но он отметил, что "это, безусловно, тип дела, в котором предусмотрена смертная казнь".



The Wall Street Journal пишет, что за последние два десятилетия уменьшилось число вынесения количество вынесения смертных приговоров во всех штатах страны, а опросы свидетельствуют об общественном протесте против таких наказаний, все же штат Флорида активно применяет этот вид наказания. На данный момент во Флориде насчитывается 348 осужденных к смертной казни, что по статистике немного меньше, чем в американском штате Калифорния.