Стрельба в школе Флориды: нападавшему грозит смертная казнь - WSJ
Стрелку Николасу Крузу, который убил 17 человек в школе города Паркленд во Флориде, грозит смертный приговор, что обусловлено историческими особенностями штата в вынесении решений по таким преступлениям. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Адвокаты, которые стремятся избежать казни Николаса Круза за стрельбу на прошлой неделе в школе Паркленда (штат Флорида), могут натолкнуться на значительное препятствие - историческое количество вынесенных в штате смертных приговоров, что ставит его на вторую позицию по их количеству в США", - говорится в сообщении.
Журнал сообщает, что общественный защитник округа Бровард, чей офис представляет нападавшего, заявил, что 19-летний Круз согласен признать свою вину, если обвинение вынесет не смертный приговор, а пожизненное заключение без возможности пересмотра. Адвокаты считают, что это позволит избежать многих лет судебного процесса и обращений, которые могут беспокоить семьи погибших и пострадавших.
Согласно сообщению, государственный прокурор Майкл Сац заявил на выходных, что он объявит свою позицию "в соответствующее время". Но он отметил, что "это, безусловно, тип дела, в котором предусмотрена смертная казнь".
The Wall Street Journal пишет, что за последние два десятилетия уменьшилось число вынесения количество вынесения смертных приговоров во всех штатах страны, а опросы свидетельствуют об общественном протесте против таких наказаний, все же штат Флорида активно применяет этот вид наказания. На данный момент во Флориде насчитывается 348 осужденных к смертной казни, что по статистике немного меньше, чем в американском штате Калифорния.
19 февраля у администрации Трампа подростки устроили лежачий протест с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия.
14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.
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