Трамп представит бой с ЧВК Вагнера примером жестокости к РФ - СМИ

Глава Белого дома планирует представить бой в Сирии доказательством позиции США по отношению к Москве, рассказал источник Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает атаку сил Коалиции против российских наемников из ЧВК Вагнера 7 февраля в Сирии в качестве доказательства жесткой позиции в отношении Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Белому дому.



Согласно сообщению, пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс на брифинге также сослалась на "инцидент" с массовым истреблением российских наемников, который грозит усилить напряженность с Москвой, утверждая, что нынешний президент Трамп более жесток по отношению к РФ, чем его предшественник Барак Обама.



"Он (президент Трамп - ред.) сделал много вещей, чтобы надавить на Россию и быть жестким по отношению к РФ. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет сообщено в ближайшие дни, и это еще один эпизод, в котором нынешний президент проявил жесткость в отношении России", - заявила пресс-секретарь Белого дома.



Источник издания сказал, что Трамп хотел бы публично выступить и напомнить о бое в Сирии, чтобы "продемонстрировать свою решимость в противостоянии с Москвой". Причиной этого называется, в частности, усиление политического давления на главу Белого дома после обнародования Министерством юстиции США Кремлевского доклада, в котором указаны имена 13 россиян и трех компаний, на которых могут распространяться новые санкции.



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