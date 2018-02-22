Трамп представит бой с ЧВК Вагнера примером жестокости к РФ - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает атаку сил Коалиции против российских наемников из ЧВК Вагнера 7 февраля в Сирии в качестве доказательства жесткой позиции в отношении Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Белому дому.
Согласно сообщению, пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс на брифинге также сослалась на "инцидент" с массовым истреблением российских наемников, который грозит усилить напряженность с Москвой, утверждая, что нынешний президент Трамп более жесток по отношению к РФ, чем его предшественник Барак Обама.
"Он (президент Трамп - ред.) сделал много вещей, чтобы надавить на Россию и быть жестким по отношению к РФ. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет сообщено в ближайшие дни, и это еще один эпизод, в котором нынешний президент проявил жесткость в отношении России", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Источник издания сказал, что Трамп хотел бы публично выступить и напомнить о бое в Сирии, чтобы "продемонстрировать свою решимость в противостоянии с Москвой". Причиной этого называется, в частности, усиление политического давления на главу Белого дома после обнародования Министерством юстиции США Кремлевского доклада, в котором указаны имена 13 россиян и трех компаний, на которых могут распространяться новые санкции.
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7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.
По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.
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