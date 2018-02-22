USD:  26.87  27.22   EUR:  33.02  33.63  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп представит бой с ЧВК Вагнера примером жестокости к РФ - СМИ

22.02.2018 02:52
Глава Белого дома планирует представить бой в Сирии доказательством позиции США по отношению к Москве, рассказал источник Bloomberg
Трамп представит бой с ЧВК Вагнера примером жестокости к РФ - СМИ
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает атаку сил Коалиции против российских наемников из ЧВК Вагнера 7 февраля в Сирии в качестве доказательства жесткой позиции в отношении Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Белому дому.

Согласно сообщению, пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс на брифинге также сослалась на "инцидент" с массовым истреблением российских наемников, который грозит усилить напряженность с Москвой, утверждая, что нынешний президент Трамп более жесток по отношению к РФ, чем его предшественник Барак Обама

"Он (президент Трамп - ред.) сделал много вещей, чтобы надавить на Россию и быть жестким по отношению к РФ. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет сообщено в ближайшие дни, и это еще один эпизод, в котором нынешний президент проявил жесткость в отношении России", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Источник издания сказал, что Трамп хотел бы публично выступить и напомнить о бое в Сирии, чтобы "продемонстрировать свою решимость в противостоянии с Москвой". Причиной этого называется, в частности, усиление политического давления на главу Белого дома после обнародования Министерством юстиции США Кремлевского доклада, в котором указаны имена 13 россиян и трех компаний, на которых могут распространяться новые санкции.

Смотрите также: "Не играйте с огнем": Лавров осудил действия США в Сирии

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.

Читайте также: Эксперт об ударе США по россиянам в Сирии: Расстреливали три часа

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 