"Пошел в стоматологию": в Москве задержали Навального

Оппозиционного российского политика задержали, когда он вышел из здания стоматологии

В Москве сегодня, 22 февраля, сотрудники полиции задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в Twitter.

"Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - отметил Навальный.

28 января 2018 года Навального также задержали на Тверской улице в Москве во время акции Забастовка избирателей.

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