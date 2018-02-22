"Пошел в стоматологию": в Москве задержали Навального
22.02.2018 13:23
Оппозиционного российского политика задержали, когда он вышел из здания стоматологии
Алексей Навальный (фото - facebook/Навальный)
В Москве сегодня, 22 февраля, сотрудники полиции задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в Twitter.
"Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - отметил Навальный.
28 января 2018 года Навального также задержали на Тверской улице в Москве во время акции Забастовка избирателей.
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