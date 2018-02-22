В Словакии автомобиль врезался в группу детей: 12 пострадавших

По предварительным данным полиции, наезд был непреднамеренным

В словацком селе Спишске Быстре автомобиль врезался в группу детей, в результате чего 12 из них получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает местное издание Aktuality.

По предварительным данным полиции, наезд был непреднамеренным, водитель не справился с управлением на повороте. Тест на алкоголь показал отрицательный результат.

В тяжелом состоянии находятся две девочки 12 и 14 лет. Они получили серьезные травмы головы. Пятеро других имеют повреждения средней тяжести, еще пятеро получили легкие травмы.

Фото: aktuality.sk

Водитель серьезно не пострадал, он задержан полицией.

5 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск госпитализировали семь человек с травмами различной степени тяжести.

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